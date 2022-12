© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tariffe del gas e dell'elettricità in Russia da oggi aumentano rispettivamente dell'8,5 per cento e del 9 per cento. Come ha riferito il ministero dello Sviluppo economico russo, l'aumento dei prezzi è dovuto alla necessità di aggiornare le infrastrutture comunali e il tasso di inflazione. (Rum)