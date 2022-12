Italia-India: ambasciatrice Malhotra ospita evento dedicato all’arte del telaio a mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Roma ha organizzato ieri un evento dedicato alle tradizioni indiane del telaio a mano. L’ambasciatrice Neena Malhotra ha ospitato diplomatici provenienti da Francia, Canada, Lussemburgo, Kenya, Tailandia e ha presentato una selezione di creazioni di “Wrap ‘n Weft”, attività di Sagrika Rai, una veterana dei tessuti a mano. Lo riferisce un comunicato dell’organizzazione. Per Sagrika, telai e tessuti sono una passione più che un lavoro: l’imprenditrice indiana trascorre la maggior parte del suo tempo con i tradizionali tessitori, la maggior parte con sede a Benaras (Varanasi) o nei dintorni. Questi artigiani replicano intricati motivi tradizionali di animali, storie, cacce o designi geometrici di buon auspicio in seta tessuta a mano, chiamata anche “seta banarasi”. Il mestiere viene tramandato di generazione in generazione e il telaio a pedale impiega mesi per filare un sari o un broccato. Tra le più grandi al mondo, questa industria impiega quasi dieci milioni di artigiani in India ed è considerata la seconda attività generatrice di reddito dopo l’agricoltura nell’India rurale. I telai a mano, un’arte in via di estinzione, forniscono circa l’undici percento della produzione nazionale di tessuti in India. (segue) (Com)