Italia-India: ambasciatrice Malhotra ospita evento dedicato all’arte del telaio a mano (2)

- Descritta da Sagrika come “slow luxury”, la seta banarasi è un'esplosione di colore e lusso. I tessuti e le sete indiane sono utilizzati anche nell’industria della moda italiana, per lo più sconosciuti ai compratori. Celebrando i 75 anni dell’indipendenza dell’India e il 75mo anniversario delle relazioni con l’Italia, l’ambasciata indiana a Roma promuove le eccellenze dell’India, dall’artigianato, alla tecnologia al turismo. Con l’iniziativa di ieri si è voluto dare risalto a un’azienda indiana di successo guidata da donne e a una lunga storia di tessuti creati con un impatto minimo sull’ambiente. Inaugurando l’esposizione, l’ambasciatrice Malhotra ha sottolineato che “lo squisito display e la lavorazione colorata sono rappresentativi delle tradizioni e delle culture millenarie dell'India” e si è congratulata con Sagrika Rai per la sua dedizione a un segmento che ha sofferto molto negli ultimi anni. (Com)