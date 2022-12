Nato: Stoltenberg, credo nell'Alleanza Atlantica, non in Europa e Nord America da sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo nella Nato e non in America del Nord e Europa da sole". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto alla Conferenza di Berlino sulla sicurezza. "Ci sono state elezioni in Europa e in Nord America in cui sono stati eletti leader che non erano entusiasti della Nato, ma la Nato è sopravvissuta ed è forte", ha aggiunto. "Se qualcuno è preoccupato di questo, non dovrebbe fare nulla che indebolisca il legame istituzionalizzato tra Europa e Nord America. Se si utilizza l'idea transatlantica per una sorta di relazione personale bilaterale, allora siamo vulnerabili" ha dichiarato. "Ma se le istituzioni sono forti, e la Nato è l'unica istituzione veramente transatlantica, allora possiamo superare le tempeste", ha aggiunto Stoltenberg. “La realtà è che sì, c'è stato il presidente Trump e sono state poste delle domande, ma la Nato è sopravvissuta. Abbiamo rafforzato la presenza delle truppe Nato in Europa in quegli anni", ha proseguito il segretario generale della Nato. "L'Europa da sola può solo indebolire il legame transatlantico. Credo fermamente nella Nato, non nell'Europa o nell'America del Nord da sole. Credo nell'Europa e nell'America del Nord insieme nella Nato, che deve essere salvaguardata", ha concluso. (Beb)