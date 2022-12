Nucleare: Salvini, non è mia competenza, ma lavorerò con colleghi per il sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovrò lavorare con altri colleghi" sul nucleare perché "non è mia diretta competenza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda dopo le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero alla commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, del Senato. "Io do l'indirizzo politico: gli ultimi esperti mi parlano di sette anni per arrivare al prodotto", ha spiegato. "Ma se tutto il mondo dice sì al nucleare non possiamo essere gli unici che vanno in direzione contraria", ha concluso Salvini.(Rin)