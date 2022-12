Roma: Lega, scippi e furti a Colle del Sole, vittime aggredite nelle proprie auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri ci è stato segnalato l'ennesimo borseggio ai danni di una signora che si era recata all'Ospedale Israelitico di via Fulda. Al ritorno dall'ambulatorio, una volta salita sulla propria vettura, è stata circondata da due uomini che con violenza e strattoni le hanno sottratto borsa e cellulare. Così in una nota i rappresentanti della Lega Fabrizio Santori, capogruppo a Roma Capitale, Tony Bruognolo, coordinatore per la Provincia di Roma Sud e Enrico Nacca, consigliere in Municipio XI. "Ad oggi purtroppo sul tema della sicurezza urbana non abbiamo mai sentito il Primo cittadino proferire alcuna parola in difesa dei romani, ed è intollerabile constatare come chi vive nella zona di Colle del Sole tema di uscire di casa per paura di essere scippato o aggredito. La Lega si sta attivando con una petizione popolare e sarà depositata un'interrogazione urgente in Municipio e in Campidoglio, per chiedere un sistema di videosorveglianza al fine di tutelare e sorvegliare al meglio il territorio", concludono gli esponenti della Lega.(Com)