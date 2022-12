Infrastrutture: Salvini su A24-25, obiettivo ridurre pedaggi per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione per categorie sulla A24-25 "non mi sembra percorribile", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda dopo le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero alla commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, del Senato. Il Piano economico "è in capo ad Anas e potrebbe anche avere un meno davanti", ma "ho chiesto ieri un serio Piano di riduzione tariffaria per tutti: l'obiettivo è ridurre il pedaggiamento", ha chiarito. (Rin)