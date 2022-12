Diritti: assessora Pari opportunità Roma, consulta Lgbt Municipio III importante atto amministrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di pochi giorni fa la delibera del Municipio Roma III che istituisce la Consulta municipale delle politiche di genere e per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e per i diritti delle persone Lgbt+ del Municipio Roma III. La consulta con la sua funzione e la disciplina organizzativa, individua uno spazio prezioso di dialogo tra l'amministrazione e la cittadinanza. "Un importante atto amministrativo, che conferma l'importanza delle istituzioni territoriali, ottenuto grazie all'impegno del Presidente del Municipio Paolo Marchionne e alla presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Tarallo", dichiara l'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. "In questi mesi ho partecipato a tante commissioni e iniziative nei vari territori della nostra città. Il prezioso lavoro di rete e lo scambio di buone prassi e idee è stato possibile grazie a realtà municipali interessate, pro attive e pronte ad impegnarsi sul tema dei diritti per le persone lgbtqia+. Sono pertanto felice che si cominciano a vedere i frutti di questo lavoro di squadra costante e capillare, fatto di relazioni e impegno", continua la coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt+ Marilena Grassadonia. "I municipi sono luoghi preziosi perché a contatto diretto coi cittadini e le cittadine romane. Ascoltano, danno risposte e fungono da presidi culturali e di civiltà. Andare avanti in questa direzione è l'impegno che come assessorato alle Pari Opportunità insieme all'Ufficio Diritti Lgbt+ ci siamo assunte e che porteremo avanti con impegno e serietà", concludono.(Com)