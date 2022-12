Russia: ministero Sviluppo economico, aumentato dazio di esportazione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dazio sulle esportazioni di petrolio dalla Russia da oggi viene aumentato di 0,6 dollari e si attesta a 43,3 dollari per tonnellata. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico russo, il dazio sui prodotti petroliferi leggeri sale a 12,9 dollari per tonnellata, quelli sui derivati pesanti invece a 43,3 dollari. Il dazio per l'esportazione di benzina commercializzata sale a dollari 12,9 per tonnellata, mentre il prezzo per nafta sale a 23,8 dollari per tonnellata. Infine, il dazio sul gas di petrolio liquefatto ammonta a 80,9 dollari. (Rum)