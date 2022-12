Ischia: Musumeci, serve sistema integrato ed efficace per prevenzione rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto avvenuto ad Ischia “ci obbliga politicamente e moralmente ad approfondire con urgenza il tema delle cause che hanno prodotto questo evento ma anche quello della migliore individuazione di un sistema normativo integrato ed efficiente sul piano della prevenzione dei rischi”. A dirlo il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, aprendo l’informativa, in Aula alla Camera, sui tragici eventi alluvionali e franosi occorsi ad Ischia e alla messa in sicurezza del territorio. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato mandato per “l’istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, a cui partecipano anche la conferenza delle regioni, l’Upi e l’Anci, per elaborare una proposta di revisione normativa per semplificare le disordinate procedure di intervento per la mitigazione del rischio, non solo idrogeologico”, ha concluso. (Rin)