Serbia: ministra Djedovic, necessari importanti cambiamenti nelle compagnie energetiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibile privatizzazione della società statale di distribuzione elettrica Elektroprivreda, la ministra Djedovic ha affermato che lo Stato serbo "non intende smettere di esserne il proprietario" citando l'esempio della Norvegia, Paese in cui la maggior parte delle compagnie energetiche sono di proprietà statale, "ma ciò non significa che non possano essere responsabili". La ministra ha infine sottolineato che si aspetta che le riforme siano completate entro marzo-aprile del prossimo anno. (Seb)