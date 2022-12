Sanità: Ospedale Israelitico, primo ambulatorio multidisciplinare dedicato a salute donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ospedale Israelitico, da sempre attento alle esigenze di tutti e impegnato nella promozione della medicina di genere, grazie agli innovativi servizi ospedalieri presenti e ai percorsi elaborati e dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali malattie femminili, ha presentato nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre, presso la sede di Via Veronese, il primo ambulatorio dedicato interamente alla medicina di genere "Mercoledì al femminile – Ambulatorio multidisciplinare per la salute delle donne", con il patrocinio della Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Alla conferenza di presentazione del nuovo ambulatorio femminile, moderata dalla giornalista Monica Di Loreto, hanno preso parte la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la vicepresidente dell'Ospedale Israelitico, Antonella Di Castro, e ha potuto contare sugli interventi di Gabriella Ergasti, Direttore Sanitario del network Ospedale Israelitico, di Bruna Coen, ginecologa e responsabile del Percorso Donna, di Manuela Carrera, specialista in Dermatologia e Venereologia e di Sabrina Coen, dietista dell'Ospedale Israelitico. (segue) (Com)