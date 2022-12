Sanità: Ospedale Israelitico, primo ambulatorio multidisciplinare dedicato a salute donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della medicina di genere è al centro dell'interesse della comunità scientifica negli ultimi anni. Infatti, le differenze biologiche, ma anche socioeconomiche e culturali, influiscono fortemente sullo stato di salute di ogni persona. Patologie comuni negli uomini e nelle donne possono incidere in maniera diversa a seconda del soggetto e anche la risposta alle terapie può variare in base al sesso. Per questo vi è bisogno di una medicina di precisione, che comprenda e applichi le differenze di genere. Il nuovo e primo ambulatorio al femminile, altamente specializzato nella cura delle donne, dotato dei migliori sistemi di imaging e composto da un team multidisciplinare di ginecologhe, dermatologhe, endocrinologhe, radiologhe, psicologhe, cardiologhe e nutrizioniste, garantirà visite specialistiche ed un rapido inquadramento delle pazienti. Grazie alla presenza di professioniste della salute che concorrono sinergicamente a prevenire, diagnosticare e curare le malattie delle donne, sarà possibile abbattere i tempi di attesa eseguendo più visite ed esami in unico giorno e nella stessa sede. (segue) (Com)