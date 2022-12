Sanità: Ospedale Israelitico, primo ambulatorio multidisciplinare dedicato a salute donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto creare uno spazio interamente pensato per il genere femminile, con l'intento di offrire un iter diagnostico e terapeutico intelligente, incentrato esclusivamente sulla salute delle donne – ha dichiarato il Direttore Sanitario dell'Ospedale Israelitico, Gabriella Ergasti – Grazie alla presenza di un team multidisciplinare femminile e alle innovative strumentazioni in dotazione, vogliamo assicurare una medicina di eccellenza e precisione, con risposte sempre più confacenti alle donne, dalla prevenzione, alla diagnosi fino alla terapia", ha concluso. "Con l'inaugurazione del primo ambulatorio multidisciplinare dedicato alla salute delle donne, l'Ospedale Israelitico si pone tra i centri di riferimento per l'attenzione e la cura del genere femminile. È per noi oggi motivo di grande orgoglio confermarci un Ospedale al servizio della popolazione e al fianco delle donne", ha dichiarato Giovanni Naccarato, Direttore Generale dell'Ospedale Israelitico. (Com)