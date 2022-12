Reddito cittadinanza: Messina (Intesa Sanpaolo), il governo non lo tocchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Reddito di cittadinanza il governo ha iniziato la stretta sugli occupabili: questo va in direzione contraria rispetto al bisogno di sostenere chi paga il prezzo della crisi: "Ho sempre sostenuto il Reddito, perché c'è un forte tema di povertà ed equilibrio sociale da tutelare. Ora dobbiamo porre attenzione alla definizione di 'occupabili': se poi non lo sono davvero e non possono avere altre fonti di sostentamento si rischiano davvero forti tensioni sociali. Rispetto agli occupabili è giusto fare una riflessione: è ovviamente meglio offrire un lavoro che un sussidio, ma bisogna capire chi davvero sia in condizioni di età e formazione tali da divenire occupato". Un altro punto controverso della manovra è il Fisco, tra tetto al contante e multe tolte a chi nega il Pos: "Il futuro è il digitale, non il contante: è questa la direzione in cui andare. L'evasione è una piaga, che tra l'altro incide negativamente sul rapporto debito/Pil. Bisognerebbe ragionare bene sui capitali all'estero", ha concluso Messina. (Res)