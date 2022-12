Pnrr: Pichetto, dovremo rivedere il Piano con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è solo la necessità di accelerare sui tempi. L'Italia dovrà anche rinegoziare il Pnrr perché i soldi non bastano più. Ne è convinto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che in una intervista alla "Stampa" spiega: "Dovremo rivedere il Piano con l'Europa perché a causa dell'inflazione, solo il mio ministero ha un onere maggiore di 5 miliardi sugli interventi. O si taglia sulle opere o non ci stiamo dentro. Sull'attuazione del Pnrr c'è un ritardo, ma il mio dicastero sta rispettando tutte le tappe e i target. Sto attrezzando il ministero perché abbia una struttura di consulenza per gli enti locali: l'80 per cento dell'attuazione del Pnrr spetta a loro. Dobbiamo fare in modo che gli interventi non rimangano bloccati anni per un parere". Guardando al tema energetico: "La transizione è il rovesciamento della clessidra che ci porta a dover ricercare a Sud il gas che prima arrivava da Nord e che in prospettiva può anche porre l'Italia in condizione di vantaggio rispetto ad altri paesi europei. Non abbiamo ancora rovesciato la clessidra, la Russia continua ad avere interesse a esportare gas e noi a non essere in condizioni di autosufficienza. Non siamo ancora fuori dal tunnel, dunque". (segue) (Res)