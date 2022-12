Pnrr: Pichetto, dovremo rivedere il Piano con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo inverno - continua - ce la faremo ma la preoccupazione resta forte perché da maggio dobbiamo riempire gli stoccaggi per dare copertura alla prossima stagione invernale e questa è un'impresa ardua". Quanto all'introduzione del tetto al prezzo del gas a livello europeo: "La questione si era bloccata per la posizione della Germania, che era molto dura nel non volerlo. Mentre i 15 Paesi favorevoli, di cui l'Italia era capofila, erano più preoccupati dal prezzo, i tedeschi erano più preoccupati della quantità. L'accordo con il Qatar di martedì fatto dalla Germania per importare 15 milioni di metri cubi penso potrebbe ammorbidire questa posizione. Continuiamo a portare avanti questa battaglia e mediare una soluzione tecnica", ha concluso Pichetto. (Res)