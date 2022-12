Expo 2030: Salvini, modello Genova anche per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Una Capitale deve vivere di grandi eventi internazionali". E, per questo, guardando oltre il Giubileo del 2025, il governo punterà forte su Roma per l'Expo del 2030, applicando il 'modello Genova' per sbloccare "i cantieri e realizzare le grandi opere, senza sprechi e in tempi ragionevoli". Parola di Matteo Salvini. Perfettamente calato nelle vesti di ministro delle Infrastrutture e di vicepremier, il leader leghista in una intervista al "Messaggero" allontana ogni velleità padana e ogni divisione politica annunciando - all'indomani dell'inserimento in Manovra di 2 miliardi di euro per la Metro C- che vedrà il sindaco Roberto Gualtieri il 6 dicembre. Sul tavolo, con o senza Expo, anche un "pacchetto Roma", o meglio "pacchetto Lazio", con dentro "400 milioni per la Salaria, altri 700 per l'acquedotto del Peschiera e un miliardo per il 2023 per la manutenzione ordinaria e straordinaria" della A24. A25. Smentendo gli allarmi degli ultimi giorni, nella Manovra sono stati destinati 50 milioni alla Metro C di Roma per il 2023 e 2 miliardi fino al 2032: "Noi abbiamo sempre rassicurato massima attenzione per le necessità degli enti totali, anche con riferimento alla Metropolitana di Roma. I numeri ufficiali hanno confermato che siamo persone serie e di parola". (segue) (Res)