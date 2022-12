Expo 2030: Salvini, modello Genova anche per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco Gualtieri e la città hanno tirato un sospiro di sollievo, stabilendo quella che sembra una nuova sintonia: "Il Mit è la casa dei sindaci. Da vicepremier e ministro ho il dovere di confrontarmi con tutti, indipendentemente dal colore politico: non a caso ho già incontrato molti sindaci di sinistra". Questa collaborazione è la chiave che può regalare alla Capitale anche l'Expo del 2030, a cui Roma è candidata: "L'obiettivo, che vale non solo per Roma ma per tutta Italia, è sbloccare i cantieri e realizzare opere in sicurezza, senza sprechi e soprattutto in tempi ragionevoli. Il modello è quello di Genova: in Italia possiamo fare grandi cose e lo dimostreremo anche con Giubileo, Olimpiadi 2026 ed Expo 2030. In generale, mi piace ricordare che una Capitale deve vivere anche di grandi eventi internazionali", ha concluso Salvini. (Res)