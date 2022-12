Pa: Zangrillo, firmati contratti collettivi di tre comparti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una intervista al "Giornale" spiega come si è trovato in queste prime settimane: "E' stato un mese di studio, nel quale ho analizzato i principali dossier e i tanti progetti in cantiere, con l'obiettivo di dare continuità alle azioni che puntano alla semplificazione e all'innovazione, per combattere la falsa narrazione di una Pa lenta e ripiegata, su se stessa. Ho trovato al contrario professionalità e passione, che intendo valorizzare fornendo ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici adeguati strumenti, così da accrescere in loro motivazioni e senso di appartenenza". "Se si vuole far funzionare un'organizzazione - aggiunge - bisogna partire dal mettere al centro le persone che ne fanno parte". Un punto essenziale segnato: il rinnovo del contratto per molti statali: "Dal mio insediamento ho firmato i contratti collettivi nazionali di tre comparti fondamentali per il Paese come sanità, istruzione ed enti locali. Accordi attesi da tempo, che introducono benefici retributivi importanti, permettendo a circa 2,2 milioni di dipendenti, cioè l'85 per cento del personale pubblico, di trascorrere un Natale più sereno. Oltre a prevedere nuove regole sulla classificazione professionale e a liberalizzare i percorsi di carriere, economici e giuridici, coniugando merito, formazione ed esperienza professionale". (segue) (Res)