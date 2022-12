Pa: Zangrillo, firmati contratti collettivi di tre comparti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi 11 mila nuove assunzioni nell'ambito del settore della sicurezza, oltre alla semplificazione dei concorsi con un portale: "Un provvedimento necessario e, anche questo, atteso da tempo, che abbiamo sbloccato per assicurare forze nuove e un ricambio generazionale tra il personale in divisa, per consentirgli di continuare a svolgere al meglio le proprie attività al servizio dei cittadini. Un segnale di attenzione per un'Italia più sicura e, quindi, più efficiente. Quello a cui punta anche il protocollo d'intesa in base al quale i concorsi di Forze Annate, Forze di Polizia e Vigili del fuoco passeranno attraverso il portale InPA, che diventa sempre più il punto unico di accesso a tutte le offerte di lavoro nel settore pubblico". "L'obiettivo - osserva il ministro - è quello di consentire alle amministrazioni di acquisire risorse professionali sempre più qualificate attraverso un reclutamento innovativo, rapido e trasparente". II Pnrr necessita delle amministrazioni comunali: "Si tratta di un'opportunità unica. I progetti ci sono, ora si tratta di metterli a terra per dare vita a un cambiamento epocale che solo attraverso la piena sinergia di tutti gli attori coinvolti potremo calare sui territori. I comuni sono il motore essenziale di questa impresa ed io, a conferma del valore che da sempre il mio partito, Forza Italia, attribuisce agli enti locali, sono al loro fianco", ha concluso Zangrillo. (Res)