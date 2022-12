Corea del Nord: Kim Jong-un convoca incontro per revisione affari di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha convocato una conferenza polita su larga scala prima della fine dell'anno per discutere i più pressanti affari di Stato, a cominciare dalle relazioni sempre più tese con Stati Uniti e Corea del Sud in merito ai programmi balistico e nucleare di Pyongyang. I media di Stato nordcoreani hanno riferito che Kim ha presieduto un incontro del Politburo del Partito del lavoro, discutendo l'attuazione delle politiche di Stato e decretando la convocazione di un incontro plenario del Comitato centrale del Partito, che si terrà questo mese. Negli ultimi anni il leader nordcoreano ha convocato conferenze politiche nei mesi di dicembre o gennaio per rivedere gli obiettivi economici, militari e di politica estera del Paese. Gli incontri sembrano aver sostituito i tradizionali discorsi pubblici per il nuovo anno, che Kim ha interrotto nel 2020. (Git)