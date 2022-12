Russia: "Izvestija", attacco hacker contro i siti di municipi e tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I municipi e tribunali in diverse regioni della Russia sono stati attaccati da un nuovo virus noto come CryWiper. Lo ha comunicato al quotidiano "Izvestija" un esperto della società informatica russa Kaspersky Lab, Fedor Sinitsyn. "Dopo aver infettato il dispositivo, CryWiper ha danneggiato diveri file e mostrava un messaggio di richiesta di riscatto. Nella nota, i pirati informatic hanno lasciato un indirizzo e-mail e un indirizzo per versare un pagamento in bitcoin, indicando un importo di oltre 500 mila rubli (7.850 euro)", ha riferito Sinitsyn. Tuttavia, anche nel caso di tentato pagamento del riscatto, il virus non ripristinava i file ma li eliminava definitivamente. Gli obiettivi principali del virus, ha sottolineato Sinitsyn, sono database, archivi, e singoli documenti degli utenti. Come ha sostenuto un altro esperto del campo intervistato da "Izvestija", Igor Bedorov, rappresentante della società informatica T.Hunter, la diffusione di questo tipo di attacchi contro le autorità russe può essere associata alla situazione geopolitica contingente. Secondo Bedorov, gli hacker stranieri avrebbero ricevuto una direttiva per lavorare contro la Federazione Russa e il numero di incidenti non farà che aumentare. (Rum)