Regno Unito: suicidio cadetta dell’esercito, "completa assenza del sostegno sociale"

- Olivia Persk, cadetta dell’esercito britannico di 21 anni, si è suicidata dopo mesi di autolesionismo. È quanto emerge da un’inchiesta effettuata dopo il suicidio della giovane – avvenuto il 6 febbraio del 2019 –, che si è tolta la vita mentre studiava come ufficiale cadetta presso la Royal Military Academy di Sandhurst. Secondo l’inchiesta è emerso un "completo crollo del sostegno sociale" da parte dei superiori della 21enne. Entrata nella struttura nel maggio dell’anno prima, già nel mese di luglio – stando a quanto emerge dall’inchiesta – Perks ha tentato il suicidio dopo essersi "fortemente intossicata" mentre era fuori dalla struttura. L'inchiesta, che ha ascoltato le prove di 46 testimoni, tra cui ex cadetti ufficiali, personale di Sandhurst e professionisti medici, ha citato un testimone che era presente la notte in cui Perks ha tentato di farsi del male. “L’ho considerato come un serio tentativo di suicidio. Credo che se l'avessi lasciata nella stanza incustodita quella notte (Olivia) si sarebbe uccisa”, ha detto uno dei testimoni. In una lettera, Perks ha spiegato che il suo comportamento era dovuto a una "combinazione di alcol ed eventi passati” della sua vita, non attribuendo, quindi, responsabilità dirette ai suoi superiori. (Rel)