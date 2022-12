Ucraina: attacco russo contro Kherson causa carenze di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un attacco massiccio lanciato dalle forze russe contro la città ucraina di Kherson si sono verificate carenze di elettricità. Lo ha reso noto in un messaggio su Telegram il governatore della regione di Kherson, Yaroslav Yanushevich. "A Kherson si è interrotta la fornitura tramite le reti elettriche a causa dei potenti bombardamenti contro la città da parte degli invasori russi", ha scritto Yanushevich, assicurando i cittadini che sono in corso le attività per ripristinare l'elettricità. (Kiu)