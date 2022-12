Sardegna: insularità, chieste a Governo azioni mirate a sostegno isole in legge bilancio.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure mirate a favorire lo sviluppo delle economie insulari, come forme di fiscalità che favoriscano l’attrazione di nuovi investimenti, azioni per il diritto alla mobilità e interventi per colmare il gap infrastrutturale ed energetico. Lo ha chiesto il presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, Michele Cossa (Riformatori sardi), in una lettera inviata al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nel giorno in cui entra in vigore la nuova norma costituzionale che introduce nell’articolo 119 della Costituzione il “principio di insularità”: “La Repubblica riconosce la specificità delle isole e adotta le misure necessarie a risolvere i problemi derivanti dall’insularità”. (segue) (Rsc)