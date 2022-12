Usa-Cina: segretaria Commercio Raimondo, non cerchiamo disaccoppiamento economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio questa settimana il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di reprimere le aziende della Cina tramite la "strumentalizzazione delle questioni tecnologiche e commerciali". Il portavoce ha commentato così nel corso di una conferenza stampa la decisione della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti di vietare l'importazione e la vendita di dispositivi per la videosorveglianza e le telecomunicazioni prodotti da cinque aziende cinesi, incluse Huawei e Zte. Zhao ha accusato Washington di violare le leggi del libero mercato e fare un uso bellico delle questioni tecnologiche per ostacolare la crescita delle imprese nazionali. (Was)