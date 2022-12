Usa: i Democratici eleggono l'afroamericano Jeffries loro leader alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati democratici della Camera dei rappresentanti Usa hanno eletto loro nuovo leader Hakeem Jeffries, decretando un importante ricambio generazionale ai vertici di partito dopo vent'anni segnati dalla leadership alla Camera di Nancy Pelosi. Il 52enne Jeffires sarà il primo afroamericano ad assumere la leadership dei deputati Democratici: subentrerà a Pelosi a gennaio, quando a seguito delle recenti elezioni di medio termine il partito diverrà minoranza alla Camera. Come sottolineato dal quotidiano "The Hill", Jeffries e quelli che saranno i suoi due vice - Katherine Clark e Pete Aguilar - sono stati i soli ad avanzare candidature per le tre posizioni ai vertici del gruppo democratico alla Camera: la loro, più che un'elezione, "è stata dunque una coronazione", salutata comunque come rivoluzionaria dai loro colleghi di partito. "Assieme, questa nuova generazione di leader riflette la vibrante diversità della nostra grande nazione", ha commentato Pelosi. (Was)