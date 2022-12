Usa-Francia: Macron chiede di includere astronauta francese nello sbarco sulla Luna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha chiesto alla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris che un astronauta francese venga scelto come primo europeo a mettere piede sulla Luna. Lo riferisce "Politico", secondo cui il presidente ha fatto il nome dell'astronauta francese Thomas Pesquet ieri, durante un incontro con Harris alla sede dell'agenzia spaziale statunitense Nasa a Washington. "Ho un candidato per voi per il volo sulla luna", ha affermato Macron, le cui dichiarazioni sono state riprese in un video pubblicato anche su Twitter. "Vuole viaggiare sull'Artemis III", ha aggiunto il presidente, riferendosi al programma intercontinentale teso a riportare l'uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972. Secondo la Nasa, tale traguardo potrebbe essere nuovamente raggiunto al più presto nel 2025. L'agenzia spaziale Usa ha completato il 16 novembre scorso il primo test critico del programma Artemis, lanciando la navicella Orion oltre la Luna tramite il sistema di lancio orbitale pesante Space Launch System. (Was)