Corea del Nord: lanciatore per missili balistici proclamato "eroe nazionale"

- La Corea del Nord ha conferito il titolo di "Eroe della Repubblica Popolare Democratica di Corea" a una piattaforma di lancio mobile per missili balistici intercontinentali. La singolare attribuzione di una onorificenza nazionale a un oggetto inanimato è stata annunciata questa settimana dall'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency": nello specifico, il titolo è stato conferito al "veicolo di lancio N.321", da cui le forze armate sudcoreane avrebbero lanciato il missile balistico intercontinentale Hwasong-17 che il mese scorso si è inabissato nel Mar del Giappone, in concomitanza con gli incontri della Cooperazione economica Asia-Pacifico a Bangkok. Il lanciatore mobile rappresenta l'apice degli sforzi di Pyongyang tesi a effettuare lanci di missili intercontinentali non rilevabili da Paesi avversari. Le reali prestazioni del lanciatore sono oggetto di speculazione, ma sulla base dell'analisi delle traiettorie balistiche e delle immagini satellitari, gli analisti statunitensi e sudcoreani ritengono che il recente lancio sia avvenuto dall'Aeroporto internazionale Sunan a nord di Pyongyang, e a 6 chilometri di distanza dalla più vicina struttura di supporto balistico. (segue) (Git)