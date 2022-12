Corea del Nord: lanciatore per missili balistici proclamato "eroe nazionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Hwasong-17 è uno dei missili balistici intercontinentali di più grandi dimensioni al mondo, dal peso stimato in 100 tonnellate una volta rifornito di combustibile. Per tale ragione, si ritiene che la movimentazione del missile sia estremamente problematica: secondo "Voice of America", il primo test di lancio dello Hwasong-17, effettuato lo scorso marzo, era avvenuto a soli 800 metri dalle strutture di supporto. Il lancio del mese scorso dimostrerebbe pertanto un progresso logistico non indifferente. Quello di "Eroe della Repubblica Popolare Democratica di Corea", istituito dalla Corea del Nord nel giugno 1950, pochi giorni dopo lo scoppio della Guerra di Corea, è il primo titolo onorifico nordcoreano, inferiore per prestigio solo all'Ordine di Kim Il-sung; prima d'ora non risulta fosse mai stato conferito a oggetti inanimati. (segue) (Git)