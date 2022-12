Vietnam-Corea del Sud: presidente Phuc in vista a Seul dal 4 al 6 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, si recherà in viaggio ufficiale in Corea del Sud dal 4 al 6 dicembre prossimi, su invito dell'omologo coreano Yoon Suk-yeol. Lo ha annunciato oggi l'ufficio di presidenza di Seul. Phuc sarà il primo ospite di Stato dall'insediamento di Yoon, e la sua visita coinciderà con il 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. L'agenda della visita include colloqui e una cena di Stato. Secondo l'ufficio di presidenza sudcoreano, Yoon e Phuc intendono discutere il rafforzamento delle relazioni bilaterali in aree come la politica, la sicurezza, l'economia, lo sviluppo, l'istruzione e gli scambi tra persone. (Git)