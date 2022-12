Energia: Lukoil riprende colloqui con gruppo Usa per cedere raffineria in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di private equity statunitense Crossbridge Energy ha ripreso i colloqui per acquisire la raffineria Isab, impianto situato a Priolo, in Sicilia, di proprietà della società privata russa Lukoil. È quanto riferito da fonti vicine al dossier al "Financial Times", secondo cui la transazione dovrebbe ammontare a 1-1,5 miliardi di dollari e verrebbe facilitata da Vitol, una delle più importanti aziende globali attive nel commercio di materie prime. I colloqui fra il gruppo Usa e Lukoil sono in corso dall'inizio del 2022 e hanno subito un'accelerazione nel corso dell'estate, quando un gruppo di dirigenti di Crossbridge ha trascorso 12 giorni all'impianto di Priolo per svolgere delle attività di due diligence. I negoziati si sono poi interrotti alla fine di ottobre, ma Lukoil punta a trovare una soluzione entro lunedì prossimo, quando entreranno in vigore le sanzioni dell'Ue contro il commercio di petrolio russo. Secondo le fonti del quotidiano britannico, tuttavia, il governo italiano avrebbe posto un freno, sostenendo che servirà più tempo per concludere l'accordo e chiedendo, al contempo, ad alcuni istituti di credito di concedere i fondi necessari per mantenere le operazioni della raffineria. (segue) (Rel)