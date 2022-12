Energia: Lukoil riprende colloqui con gruppo Usa per cedere raffineria in Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, infatti, intende acquistare una quota di minoranza della società con sede in Svizzera attraverso cui Lukoil controlla la raffineria siciliana. Per quest'operazione l'esecutivo farebbe uso del "golden power", lo strumento che consente di intervenire per salvaguardare un asset ritenuto strategico. Le fonti del "Financial Times" riferiscono che, sulla base dei colloqui attualmente in corso, Vitol dovrebbe ottenere un contratto di fornitura come parte dell'accordo di finanziamento, diventando così il principale fornitore di greggio della raffineria di Priolo e distributore dei suoi prodotti lavorati. Anche Trafigura, altra importante società che commercia materie prime a livello internazionale, secondo le fonti del quotidiano finanziario britannico avrebbe avuto dei colloqui con Lukoil per raggiungere un accordo qualora i negoziati con Crossbridge dovessero fallire. Entrambe le società, tuttavia, non hanno rilasciato commenti in merito. (Rel)