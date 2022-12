Medio Oriente: Cisgiordania, “incursione” delle forze israeliane a Jenin provoca due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani palestinesi di 26 e 27 anni sono morti dopo essere stati sparati dalle forze israeliane che, all’alba di oggi, hanno fatto incursione nella città e nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo cui un altro palestinese è rimasto ferito da schegge sul volto, ma le sue condizioni al momento sono stabili. Inoltre, altri quattro palestinesi sono stati arrestati. Per Israele si tratta di individui sospettati di coinvolgimento in “attività terroristiche”. Secondo il racconto di “Wafa”, ciò è avvenuto dopo che le forze israeliane hanno “preso d'assalto” il campo di Jenin e l'area bersagliata, schierando cecchini sui tetti di diverse abitazioni ed edifici, il che ha dato il via a violenti scontri con gli abitanti locali. “The Times of Israel” ha specificato che le due vittime, identificate come Naim Zubeidi e Mohammed Ayman Saadi, sono legate la prima alle Brigate dei martiri di Al Aqsa affiliate a Fatah e la seconda alla Jihad islamica palestinese. Zubeidi era un familiare di Zakaria Zubeidi, un “famigerato terrorista” delle Brigate dei martiri di Al Aqsa che ha pianificato attacchi terroristici durante la Seconda Intifada ed è riuscito a fuggire per un breve periodo di tempo da una prigione israeliana lo scorso anno, fa sapere “The Times of Israel”.(Res)