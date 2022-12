Giappone: corte di Tokyo si esprime a favore dei matrimoni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata ammissione dei matrimoni tra coppie omosessuali da parte del Giappone è incostituzionale. E' quanto affermato ieri da una corte di Tokyo, secondo cui "le coppie diventano una famiglia attraverso la sacralità del matrimonio, che offre tutele legali importanti dal punto di vista della dignità individuale. Questo vale sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali". La sentenza, firmata dalla giudice Momoko Ikehara, aggiunge che "l'assenza di un sistema legale che riconosca le coppie omosessuali come una unità familiare prefigura una situazione incostituzionale che costituisce una grave minaccia per la dignità individuale". La giudice ha però respinto la richiesta di otto querelanti - uomini e donne di età compresa tra 30 e 60 anni - per un risarcimento di un milione di yen (circa 9.850 dollari) ciascuno dallo Stato giapponese. Il pronunciamento è stato accolto come un importante passo avanti sul fronte della coscienza civile da parte degli attivisti per i diritti degli omosessuali in Giappone. (segue) (Git)