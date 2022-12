Giappone: corte di Tokyo si esprime a favore dei matrimoni omosessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo, in Giappone, ha introdotto all'inizio del mese scorso un nuovo sistema di riconoscimento delle unioni omosessuali, integrando una ordinanza sui diritti umani già in vigore con un riferimento a un sistema di unioni civili discusso dall'assemblea metropolitana nei mesi scorsi. Ad oggi il Giappone è l'unico Paese del G7 a non riconoscere le unioni tra rappresentanti delle minoranze sessuali, ma diverse amministrazioni locali e prefetturali del Paese emettono certificati non vincolanti che riconoscono tali unioni. Tokyo è divenuta il primo novembre la nona prefettura giapponese a introdurre un sistema di questo genere, dopo quelle di Aomori, Akita, Ibaraki, Gunma, Mie, Osaka, Fukuoka e Saga; è anche di gran lunga la più popolata, con oltre 14 milioni di abitanti. (segue) (Git)