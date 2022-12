Ucraina: Usa valutano se intensificare addestramento dei militari di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di intensificare le attività di addestramento delle Forze armate ucraine, nel quadro della guerra con la Russia. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che Washington sta anche considerando la possibilità di addestrare fino a 2.500 militari ucraini al mese in una base militare Usa in Germania. Si tratta di uno sviluppo significativo, dal momento che dall’inizio della guerra, lo scorso febbraio, gli Stati Uniti hanno addestrato solo qualche migliaio di soldati ucraini, concentrandosi soprattutto sulla necessità di insegnare ad utilizzare specifici sistemi d’arma. Il nuovo modello di addestramento sarebbe invece più ampio, e andrebbe ad includere tattiche di combattimento e manovre di fanteria con il sostegno dell’artiglieria. Secondo le fonti, sarebbe un approccio “molto più intenso e omnicomprensivo” rispetto a quello utilizzato finora in Polonia e nel Regno Unito. L’amministrazione del presidente Joe Biden sta ancora valutando questa possibilità. (Was)