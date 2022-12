Giappone: governo introduce misure di risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone è entrato oggi, primo dicembre, in un periodo di risparmio dei consumi di energia elettrica, decretato per far fronte alla situazione di crisi globale nell'approvvigionamento energetico. Il governo giapponese ha elaborato una serie di raccomandazioni legate alla riduzione dei consumi domestici - ad esempio quelli legati al riscaldamento degli ambienti - e previsto sconti in bolletta per le utenze che conseguiranno riduzioni dei consumi pari ad almeno il 3 per cento rispetto allo scorso anno. Si tratta di iniziative che non hanno precedenti nel Paese dal 2015, quando ancora il Giappone faceva i conti con il brusco arresto del suo comparto nucleare civile a seguito del disastro di Fukushima, nel 2011. Il Giappone, Paese notoriamente povero di materie prime, sconta insicurezze nell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto necessario ad alimentare le sue centrali termoelettriche a gas. "Assumeremo tutte le misure possibili per garantire una fornitura stabile di elettricità", ha dichiarato il ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria giapponese Yasutoshi Nishimura. Il governo giapponese prevede di conseguire un margine di sicurezza della produzione energetica di circa il 3 per cento rispetto al valore minimo necessario a garantire la stabilità dell'approvvigionamento interno durante i mesi invernali. (Git)