Giappone: produzione automobili in crescita del 14 per cento a ottobre (2)

- La produzione industriale del Giappone è calata per il secondo mese consecutivo in ottobre, mentre le vendite al dettaglio sono probabilmente cresciute al tasso più elevato da maggio 2021. Sono le previsioni formulate dagli economisti prima della pubblicazione dei dati ufficiali. Secondo le previsioni, la produzione industriale è calata dell'1,5 per cento, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate del 5 per cento su base annua. Il tasso di disoccupazione è calato di un decimo di punto percentuale al 2,5 per cento. (segue) (Git)