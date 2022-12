Usa-Francia: Macron critica politiche di stimolo "super aggressive" varate da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha criticato le politiche di stimolo economico "super aggressive" varate dall'amministrazione del presidente Joe Biden nell'ambito dell'"Inflation Reduction Act", durante l'intervento tenuto ieri dal capo di Stato francese al Congresso federale degli Stati Uniti. Riferendosi agli incentivi varati dalla Casa Bianca a beneficio dei soli costruttori di auto Usa e di altre politiche di stimolo all'industria statunitense, giustificate con l'esigenza di contrastare il cambiamento climatico, Macron ha parlato di misure "super aggressive per i nostri imprenditori". Il presidente francese ha sottolineato che gli incentivi alla manifattura e alla tecnologia Usa sono avvertiti come un problema anche da altri Paesi dell'Unione europea: i sussidi alle aziende Statunitensi "potranno forse risolvere i vostri problemi, ma aggravano i miei", ha affermato il capo dello Stato francese, paventando la perdita di posti di lavoro in Europa. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che la Casa Bianca ha preso nota delle problematiche sollevate da Macron ed è "pronta a discutere la questione". (Was)