© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Roberto Gualtieri illustra alla stampa l'approvazione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale dopo la conclusione della Valutazione Ambientale Strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. Campidoglio, Sala delle Bandiere (ore 12:30)- Assemblea capitolina: in prosecuzione sull'ordine dei lavori della seduta precedente sarà discussa la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki e il regolamento sul patrimonio, oltre che una serie di mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19)- L'assessora alla Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, sarà presente alla firma dei contratti a tempo indeterminato dei primi 100 (dei 600 insegnanti ed educatrici previsti dalla memoria di giunta di luglio scorso) insegnanti delle scuole d'infanzia. Presso la Sala Calcagni, Via del tempio di Giove 1 (Ore 9:00) (segue) (Rer)