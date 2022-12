Ischia: Musumeci, circa un migliaio i Comuni privi di piano Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi temiamo al dipartimento della Protezione civile che siano circa un migliaio i Comuni in Italia privi di un piano comunale di Protezione civile perché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti. E chi lo ha adottato, non sempre lo ha sottoposto ad un costante aggiornamento". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella puntata di "Porta a porta" in onda questa sera, su Rai1, dedicata alla tragedia di Ischia. (Rin)