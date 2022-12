© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa al Test Day HIV aperto alla Giunta e all'Assemblea Capitolina, in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS. Iniziativa della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Politiche Sociali, volta a riportare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e sulla diagnosi precoce dell'infezione da HIV. Presso la Sala del Carroccio, Campidoglio (Ore 9:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, interviene al convegno "La Toponomastica e l'uso pubblico della storia". Presso l’Istituto Centrale per la Grafica, Palazzo Poli, Sala Dante, via Poli 54 (Ore 10:00)- L'assessora alla Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'iniziativa di inaugurazione dell'Aula Giardino della scuola Melissa Bassi: 5 aule all'aperto, una parete con giochi montessoriani e uno spazio ludico per i bambini dell'infanzia. Il progetto, disegnato dagli architetti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale de La Sapienza, è realizzato con il sostegno della Fondazione Paolo Bulgari nell'ambito del progetto CRESCO - Cantiere di Rigenerazione Educativa. Presso l’Istituto Comprensivo "Melissa Bassi", via dell'Archeologia 139 (Ore 11:00) (segue) (Rer)