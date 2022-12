Usa: ex presidente Bill Clinton positivo al Covid-19, ha sintomi lievi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, aggiungendo di avere “una sintomatologia lieve” per il momento. “Fortunatamente sono vaccinato e ho anche ricevuto la dose booster, e questo ha permesso di contenere la gravità dei sintomi: esorto tutti i cittadini statunitensi a fare lo stesso, in vista della stagione invernale”, ha scritto. (Was)