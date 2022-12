Difesa: Cina e Russia conducono un pattugliamento aereo congiunto nell'Asia-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Cina e Russia hanno condotto “un pattugliamento strategico aereo congiunto nella regione dell'Asia-Pacifico” e “per la prima volta aerei militari cinesi sono atterrati nella Federazione russa e velivoli da combattimenti russi sono arrivati nella Repubblica popolare cinese” in una missione di questo tipo, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa di Mosca. Un bombardiere strategico russo Tu-95MS è atterrato all'aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan, in Cina, questa sera, dopo aver completato il volo congiunto con i bombardieri cinesi H-6K nel Mar del Giappone e nel Mar Cinese Orientale. Le autorità russe hanno indicato che la durata del volo "è stata di otto ore circa " e che i bombardieri sono stati scordati scortata da caccia Su-30 e Su-35 dell'aeronautica russa e “da aerei di altri paesi”, senza specificarne le nazionalità. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che i velivoli coinvolti nell'esercitazione hanno agito “rigorosamente in conformità con le disposizioni del diritto internazionale” senza commettere violazioni dello spazio aereo di altri Stati. “L'esercitazione è stata condotta nell'ambito delle disposizioni del piano di cooperazione militare 2022 e non è diretta contro Paesi terzi”, precisa il ministero. (Rum)