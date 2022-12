© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, "esprimo sincero stupore per le dichiarazioni del magistrato di sorveglianza di Agrigento, le quali suonano come oggettivamente offensive nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria. Spero che intervengano, al più presto, parole atte a rettificare un giudizio altrimenti inaccettabile". Lo afferma Carlo Renoldi, capo del Dap. (Rin)