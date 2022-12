Tunisia-Italia: al via domani la seconda campagna di promozione dei prodotti alimentari italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria agroalimentare è il secondo settore manifatturiero in Italia dopo la meccanica: secondo i dati forniti per l’anno 2021 il fatturato del settore è stato pari ad oltre 155 miliardi di euro, di cui il 26 per cento derivante da export per 40,2 miliardi di euro e il contributo al Pil italiano pari all’8,6 per cento (Fonte: Federalimentare). Sono oltre 70.900 le imprese attive in Italia nel settore agroindustria, che danno occupazione a circa 385.000 addetti (Fonte: Rapporto Luiss Business School- Stati generali della industria agroalimentare Italiana 2022). I prodotti alimentari Made in Italy continuano ad essere ricercati e considerati garanzia di eccellenza in tutto il mondo. Le aziende si contraddistinguono per una qualità superiore dell’offerta, una qualità composta da più elementi: il prodotto; l’impresa; il territorio; l’immagine dell’Italia e dell’italian lifestyle. Ne è un esempio la “DopEconomy”, con 822 denominazioni Dop, Igp, Stg italiane, sulle circa 3.000 presenti nel mondo. (Tut)