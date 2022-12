Università: online decreto con disposizioni per nuovo test accesso a Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio del 2023. Sono le due sessioni in cui potranno essere effettuate le prove per il TOLC (acronimo di Test On Line CISIA). È stato pubblicato oggi il decreto ministeriale - il numero 1925 - che detta le disposizioni per il nuovo test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Le nuove prove - si legge in una nota - saranno in vigore per il prossimo anno accademico, il 2023-2024. Sono state previste dalla risoluzione approvata all’unanimità il 15 febbraio scorso dalla VII Commissione parlamentare e poi attuate con il decreto ministeriale n. 1107 del 24 settembre 2022. Il TOLC–MED è per l’accesso ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, mentre il TOLC–VET riguarderà l’accesso a Medicina veterinaria. A differenza dei precedenti test di selezione le prove sono ripetibili. Due i periodi previsti nell’anno solare. Per il 2023 è previsto un primo periodo per le prove tra il 13 e il 22 aprile. Il secondo è invece fissato tra il 15 e il 25 luglio. Una scelta voluta per evitare sovrapposizioni con lo svolgimento delle prove di Maturità. Per l’anno accademico 2024-2025 i periodi delle sessioni di svolgimento dei test saranno a febbraio e aprile 2024. Nell’ambito di queste sessioni ciascun ateneo individua i giorni e i turni di erogazione delle prove. Una volta sostenuti i test i candidati potranno scegliere - nel tempo a disposizione - il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni ai fini dell’immatricolazione così da poter poi indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intendono concorrere. I candidati potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15, attraverso il portale CINECA. La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale - continua la nota - avverrà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni precedenti. Un anticipo che ha l’obiettivo di favorire lo scorrimento della graduatoria nazionale e permettere il corretto avvio del nuovo anno accademico per il 2023-2024. L’anticipo nella pubblicazione della graduatoria sarà maggiore per l’anno accademico 2024-2025 con i periodi di somministrazione dei TOLC a febbraio e aprile 2024. (segue) (Com)