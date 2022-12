Brasile: numero di aziende insolventi raggiunge record storico a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento riflette direttamente la minore capacità delle famiglie di onorare i propri conti a causa dell'aumento dei prezzi. "L'inflazione ha generato una maggiore inadempienza dei privati cittadini, cresciuta a ottobre 2021, generando un effetto negativo sui conti delle aziende", afferma l'economista di Serasa Experian, Luiz Rabi. L'aumento del tasso di interesse di riferimento (Selic) è stato un altro fattore che ha avuto un impatto negativo, in quanto ha aumentato i costi di rinnovo del debito societario. L'indice di inadempienza "è un indicatore a catena, perché per smettere di crescere è necessario che i consumatori possano risanarsi e saldare i debiti contratti con le aziende, che, di conseguenza, avranno un miglioramento del flusso di cassa e, a loro volta, non saranno in grado di onorare gli impegni finanziari", conclude Rabi. (Brb)